Кличко перед виборами вирішив повторити тактику Черновецького та розіслав пенсіонерам листи (фото)

Мер Києва Віталій Кличко вирішив повторити практику свого попередника Леоніда Черновецького і почав писати киянам листи, пише Українська правда.

Примітно, що листи отримали пенсіонери. У поштові скриньки літнім людям вкинули листи на дорогому папері з прізвищем мера і його підписом.

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У листі Кличко вкотре нагадав, що не впливає на ціноутворення і що ціна на квартплату – єдина, яку встановлює КМДА, не зросте.

Також мер нагадав, що у Києві відкрили магазини соціального хліба, і пообіцяв пенсіонерам до Дня незалежності матеріальну допомогу.

Більше того, як розповіли столичні жителі, багатьом пенсіонерам передзвонювали і питали, чи отримали вони допомогу від мера.

"Бабусі перед 24 нарахували 100 грн. Потім подзвонили, представилися, що з міськради від Кличка, і спитали, чи прийшли гроші. Переселенці, зареєстровані в Києві, теж тут голосують. Бабуся інвалід ІІІ групи – може, це теж має значення, бо батькам не нараховували і не дзвонили", - розповіла мешканка Любов.

Як відомо, до Дня Незалежності Київська адміністрація виділила 40 мільйонів гривень на разову допомогу соціально-незахищеним категоріям киян.

За розпорядженням мера адресні виплати від 100 до 350 гривень повинні отримати 364 тисячі 674 киянина.

Зокрема, до Дня Незалежності по 350 гривень обіцяли виплатити сім’ям загиблих учасників АТО і рідним героїв Небесної сотні. По 250 гривень – дітям-сиротам, по 150 гривень – киянам-інвалідам дитинства та дітям-інвалідам та по 100 гривень – непрацюючим пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 1900 гривень.

Гроші мали перерахувати на "Картку киянина".

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Як відомо, виплата разової допомоги малозабезпеченим киянам – не новинка. До Кличка таку допомогу давали за часів Черновецького (у 2008-му мер-Черновецький у листах вибачався за дії уряду і обіцяв грошову допомогу малозабезпеченим, також до Трійці Черновецький роздавав від КМДА роздавав малозабезпеченим по 75-150 гривень, у 2009 обіцяв по 45 гривень на хліб, а ще запроваджував практику безкоштовного лікування зубів бідним киянам. Крім того, Черновецький обіцяв надіслати бабцям листи з пропозицією їх поховати.

У 2012 голова КМДА Олександр Попов замість соцвиплат за бюджетні гроші виписував малозабезпеченим муніципальну газету.

Традиційно одноразову допомогу також давали ветеранам до Дня Перемоги чи Дня Києва.