У Києві сталася стрілянина, поранення дістали дві людини

Як повідомив Hromadske.tv начальник відділу з боротьби зі злочинами проти особистості Антон Войтюк, конфлікт виник на побутовому ґрунті.

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"На місці було знайдено гільзи – за різними даними від трьох до шести. В результаті стрілянини був поранений чоловік, начальник юркомпанії. А також постраждав сам нападник – жертва вибила пістолет і "дала йому в бороду". В результаті у нього черепно-мозкова травма", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні у Києві на проспекті Перемоги біля Міністерства транспорту сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина.