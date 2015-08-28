У Києві сталася стрілянина, поранення дістали дві людини
19:51, 28 серпня 2015Київ
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У Києві на вулиці Барбюса 5 сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали двоє осіб, одна з яких – сам нападник.
Фото з місця події / hromadske.tv
Як повідомив Hromadske.tv начальник відділу з боротьби зі злочинами проти особистості Антон Войтюк, конфлікт виник на побутовому ґрунті.
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"На місці було знайдено гільзи – за різними даними від трьох до шести. В результаті стрілянини був поранений чоловік, начальник юркомпанії. А також постраждав сам нападник – жертва вибила пістолет і "дала йому в бороду". В результаті у нього черепно-мозкова травма", – зазначив він.
Нагадаємо, напередодні у Києві на проспекті Перемоги біля Міністерства транспорту сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина.
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