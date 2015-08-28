У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління Держсанепіслужби України в м. Києві.

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Зазначається, що відповідні листи про заборону купання направлено керівництву КП «Плесо».

Йдеться про пляжі: «Чорторий», «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Вербний» та пляж «Пуща-Водиця».

Раніше УНІАН повідомляв, що за 7 місяців 2015 року в столиці зареєстровано 7 підтверджених випадків хвороби на лептоспіроз. Двоє людей від цієї хвороби померли у серпні. Зараження людей здійснюється через ушкоджену шкіру та слизові оболонки при купанні у водоймах зі стоячою водою, при вживанні сирої води із природних водойм, молока та м’яса заражених тварин.