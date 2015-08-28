На трьох станціях київського метро з'явиться безкоштовний Wi-Fi

Про це повідомив керівник проекту "Фідобанк" Mosquito Mobile Джефф Хаулі, передає "Економічна правда".

За його словами, мережа на станції "Льва Толстого" вже запущена, а "Майдан" та "Олімпійська" мають запрацювати до кінця тижня. Проте зазначається, що бездротовий інтернет не буде доступний у переходах станцій.

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На перших станціях бездротовий інтернет-доступ буде надаватися безкоштовно.

Хаулі каже, що згодом сервіс буде доступний у двох версіях - безкоштовна і платна на більшій швидкості. Але, за його словами, такий поділ відбудеться ще не скоро.

Наголошується, що реалізація першої фази проекту сильно затягнулася через бюрократію. Для проекту потрібно було підготувати і погодити з різними відомствами документацію на 2100 сторінках.

Раніше УНІАН повідомляв, що мінімум на 3 станціях метрополітену до кінця серпня запрацює Wi-Fi, а також будуть встановлені камери спостереження у вагонах метро.