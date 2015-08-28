Забруднення повітря у столиці через тління торф’яників на Київщині не зафіксовано - СЕС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у зв’язку з тлінням торф’яних полів на Київщині у столиці підвищено контроль за ситуацією із можливим забрудненням повітря.

Проведено лабораторні дослідження в близько 20 контрольних точках міста.

За даними головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві, результати показали покращення ситуації і відсутність місць, де перевищено рівень забруднення через торф’яні пожежі. Дослідження проводились Київським міським лабораторним центром Держсанепідслужби України.

Водночас заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що міські служби допомагають локалізувати пожежу.

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«Місто за можливості допомагає області в боротьбі з тлінням торф’яників. Ми надали пожежникам пальне для машин. Наші рятувальники перебувають на місцях тління і вдень, і вночі, міська СЕС постійно тримає на контролі стан повітря в місті», – сказав він.

Із профілактичною метою, у разі зміни напрямку вітру, фахівці все ж таки рекомендують зачиняти вікна вдень, провітрювати приміщення у вечірній і нічний час. Обмежити прогулянки дітей, а в разі необхідності, використовувати вологі пов’язки для захисту органів дихання та частіше робити вологе прибирання.

Раніше УНІАН повідомляв, що 26 серпня Київ несподівано оповило їдким димом. Над кількома районами міста стоїть густа імла. За короткий час вона розійшлася по всьому місту, при цьому в повітрі відчувається запах чогось горілого.

Причиною густого диму стало горіння торфовищ, пояснили в ДСНС. "Під Києвом у місті Ірпінь горять торфовища. Як тільки вітер подує в інший бік, дим піде", - пояснили рятувальники.