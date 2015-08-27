Відкриття Кличком навіть двох дитсадків у Києві трохи скоротить існуючий дефіцит місць - експерт

Таку думку висловив Олексій Заїка, заступник голови ГО «Центр правової допомоги «ІСКРА» з питань ЖКГ, коментуючи відкриття столичною владою двох дитячих садків на Позняках і Солом'янці на цьому тижні.

«Кличко вибрав єдино правильне рішення в боротьбі з браком місць у столичних дитсадках. Тільки відкриття нових дитсадків і додаткових груп дозволить подолати існуючу проблему. Якщо б раніше влада міста будувала хоча б по одному садку, то такої ситуації з чергами не було», - зазначив експерт.

У той же час він зазначив, що на сьогодні чергу у столичні дитсадки складає близько 14 тис. дітей. Тому, за його словами, столична влада рухається в правильному напрямку, знаходячи додаткові можливості для відкриття нових садочків.

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«Столиця росте. Одночасно збільшується і кількість жителів міста. Тому столична влада рухається в правильному напрямку щодо залучення інвесторів до будівництва дитсадків і шкіл, у тому числі при нових житлових комплексах, а також у роботі над поверненням у комунальну власність раніше проданих або зданих в оренду приміщень», - підкреслив експерт.

Також Заїка відзначив роботу команди Кличка у забезпеченні дітей переселенців місцями в дитячих садках, що є гарним прикладом соціальної підтримки для інших міст України.