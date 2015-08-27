Лікарі повідомили про перевищення норми забруднення повітря у трьох районах Києва

За отриманими даними лабораторних досліджень, у п’яти з 20 точок Києва концентрація сірчистого ангідриду перевищує норму.

Про це заявив головний державний санітарний лікар міста Києва Олег Рубан, йдеться на сайті КМДА.

За його словами, 26 серпня у столиці було розгорнуто 10 мобільних бригад щодо визначення шкідливих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

"За отриманими даними лабораторних досліджень, у п’яти з 20 точок міста концентрація сірчистого ангідриду перевищує норму. Йдеться про Деснянський, Оболонський і Святошинський райони. У центральній частині столиці та інших районах відхилень не зафіксовано", - каже він.

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Також Рубан повідомив, що санепідслужба продовжує здійснювати щоденний моніторинг повітря.

"Проблеми зі здоров’ям через горіння торфу можуть виникнути в людей похилого віку та дітей, які перебувають поблизу осередку задимлення, а також тих, хто страждає на захворювання серцево-судинної системи, діабет, легеневі захворювання і алергії", – каже в. о. директора Департаменту охорони здоров’я Алла Арешкович.

Вона закликала всіх киян і гостей міста пильнувати за собою та близькими, а за найменшої підозри на погіршення стану, не гаючи часу, звертатися до лікарів.