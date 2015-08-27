У Києві вночі невідомі підірвали відділення "Сбербанку Росії" (фото)

Як повідомили УНІАН у МВС, сьогодні о 3.00 стався вибух біля одного з банківських відділень на проспекті Перемоги.

За викликом негайно виїхали правоохоронці та співробітники охоронної фірми. Експерти-вибухотехніки виявили на місці вибуховий пристрій. Міліціонери опитали багатьох людей, збираючи інформацію про скоєне правопорушення.

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Крім того, на будинку встановлені камери відеоспостереження, зображення з яких буде вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Вибухом пошкоджено вхідні зовнішні двері і вітринне скло банківської установи. Крім того, пошкоджено шибки мешканців другого і третього поверхів, які розташовані над входом до фінансової установи.

Слідчим відділом Святошинського районного управління міліції столиці відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Проводиться досудове розслідування.

Разом з тим, як повідомляє ТСН.Ранок, невідомі підірвали відділення "Сбербанку Росії".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 червня в Києві на Позняках і Куренівці майже одночасно біля двох відділень "Сбербанку Росії" сталися вибухи. Ніхто не постраждав.