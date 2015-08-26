ДСНС: дим у Києві з'явився через зміну вітру в районі палаючих торфовищ

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Водночас у повідомленні, яке розміщено на сайті ДСНС зазначається, що станом на 18.00 у Києві перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у 4-5 разів не пов’язане з горінням торфу на території Київської області й пожежею у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. "Такі показники фіксуються у зв’язку із величезною кількістю автомобільного транспорту у Києві та аномальною спекою і є нормою для цієї пори року", - підкреслюється у повідомленні.

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"Фахівці рекомендують закрити вікна, здійснювати провітрювання приміщень у вечірній та нічний час. Обмежити прогулянки дітей, а в разі необхідності використовувати вологі пов’язки для захисту органів дихання", - йдеться в повідомленні прес-служби КМДА і зазначається: "У разі погіршення стану здоров’я, негайно звертатись до лікарських установ".