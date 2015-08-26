Через задимлення киянам радять закрити вікна та обмежити прогулянки дітей на вулиці

Управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації попереджає, що у зв’язку зі зміною погодних умов виникла імовірність розповсюдження на деякі райони міста Києва продуктів горіння від пожежі, що виникла в Київській області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської державної адміністрації, не уточнивши при цьому про яку саме пожежу йдеться.

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«Фахівці рекомендують закрити вікна, здійснювати провітрювання приміщень у вечірній та нічний час. Обмежити прогулянки дітей, а в разі необхідності використовувати вологі пов’язки для захисту органів дихання», - йдеться в повідомленні прес-служби КМДА і зазначається: «У разі погіршення стану здоров’я, негайно звертатись до лікарських установ».

Також у прес-службі порадили стежити «за повідомленнями Київської міської державної адміністрації у ЗМІ».