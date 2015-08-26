Мешканці Києва задихаються від диму палаючих торфовищ (фото, відео)
Київ несподівано оповило їдким димом. Над кількома районами міста стоїть густий туман.
За короткий час дим розійшовся по всьому місту, при цьому в повітрі відчувається запах чогось горілого, пишуть жителі Києва в соцмережах. В Оболонському районі через дим практично нічого не видно, передають "Подробиці". Крім того дим також стоїть у Шевченківському районі. На забруднене повітря скаржаться і в районі Борщагівки. Також дим є в районі Святошино, в повітрі стоїть запах горілого. Така ж ситуація і в Деснянському районі.
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Причиною густого диму стало горіння торфовищ, пояснили в ДСНС. "Під Києвом у місті Ірпінь горять торфовища. Як тільки вітер подме в інший бік, дим зникне", - пояснили рятувальники.
Рятуватися від диму в ДСНС порадили закритими вікнами і включеними кондиціонерами.
прислали листівку з Голосіївського району pic.twitter.com/gJyrCMwUiN
— Oleksandr Arhat (@olarhat) August 26, 2015