Мешканці Києва задихаються від диму палаючих торфовищ (фото, відео)

За короткий час дим розійшовся по всьому місту, при цьому в повітрі відчувається запах чогось горілого, пишуть жителі Києва в соцмережах. В Оболонському районі через дим практично нічого не видно, передають "Подробиці". Крім того дим також стоїть у Шевченківському районі. На забруднене повітря скаржаться і в районі Борщагівки. Також дим є в районі Святошино, в повітрі стоїть запах горілого. Така ж ситуація і в Деснянському районі.

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Причиною густого диму стало горіння торфовищ, пояснили в ДСНС. "Під Києвом у місті Ірпінь горять торфовища. Як тільки вітер подме в інший бік, дим зникне", - пояснили рятувальники.

Рятуватися від диму в ДСНС порадили закритими вікнами і включеними кондиціонерами.