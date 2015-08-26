У Києві на Печерську може з'явитися вулиця Добровольчих батальйонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, проект проходить процедуру погодження у профільних комісіях.

Читайте такожУ Києві планують перейменувати ще 12 вулиць

Як сказав ініціатор проекту рішення, депутат Київради Петро Кузик, прийняття та виконання цього рішення дасть можливість вшанувати пам'ять воїнів добровольчих батальйонів, які зробили вагомий внесок у боротьбі за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України.

Видатки на організаційно-правові заходи з перейменування пропонується передбачити при коригуванні бюджету Києва на 2015 рік.