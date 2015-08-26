Пантелеєв: кияни беруть активну участь у формуванні плану ремонтів на наступний рік

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. "Ми усвідомлюємо, що неможливо виконати всі заявки людей за рік і, навіть, за два. І треба бути чесними з киянами, пояснюючи, що лише поступово ми повинні виконувати ці роботи, виходячи з критерію нагальності. Вже сьогодні можна побачити, що наша інтерактивна карта ремонтних робіт, розміщена на сайті КМДА активно поповнюється пропозиціями мешканців Києва. Вже майже 1400 заявок ми отримали від людей – це дає нам розуміння того, що треба ремонтувати й відновлювати, в першу чергу, а що – залишити на перспективу", – заявив Петро Пантелеєв.

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Внести власну пропозицію у план ремонтів може кожен киянин звернувшись до Контактного центру міста Києва 1551, залишивши відповідне письмове звернення на адресу міської чи районної адміністрації. Після опрацювання заявки пропозиція мешканця міста буде відображена на карті капітальних ремонтів 2016 року.

Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко презентував інтерактивну карту, на якій відображені всі об’єкти столиці, де проводять ремонтні роботи за міською та районними програмами: електрощитові та електромережі, ліфти, покрівлі, сходові клітини, фасади, асфальтування дворів, ігрові та спортивні майданчики. Окрім цього, на карті існує окремий розділ, в якому можна переглянути попередній перелік ремонтів у наступному році.