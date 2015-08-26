Влада Києва до кінця року компенсуватиме бійцям АТО втрачену пільгу на сплату компослуг

Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Зокрема місто компенсуватиме до кінця року пільгу на сплату комунальних послуг, втрачену учасниками АТО та родинами загиблих героїв, середньомісячний дохід яких перевищує 1710 грн на 1 особу. Такі громадяни, згідно з постановою Уряду, з 1 липня не мають права на пільгу, але можуть звернутися до органів соцзахисту за житловою субсидією.

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«Столична влада компенсує учасникам АТО та членам сімей загиблих втрачену пільгу з 1 липня до 31 грудня 2015 року, зробивши таким чином перехідний період для оформлення житлових субсидій», – розповів Бондаренко. Таке рішення було прийняте, на виконання доручення мера Києва Віталія Кличка, у ході засідання робочої групи з опрацювання питань соцзахисту учасників АТО та членів їхніх сімей.

На сьогодні у Києві нараховується близько 8000 учасників АТО та 141 сім’я загиблих воїнів. Сума компенсації для сімей становитиме: від 340 грн на 1 особу до 1083 грн на 4-х і більше.

Виплата призначається з моменту звернення та виплачуватиметься за період з 1 липня цього року. Компенсаційні виплати припинятимуться в разі або збереження пільг за законом, або призначення житлової субсидії.

Окрім того, Бондаренко повідомив, що у вересні Київрада розгляне проект рішення, згідно з яким до киян-учасників АТО будуть прирівняні захисники-переселенці з Криму та Сходу. Вони теж зможуть отримати додаткові соціальні гарантії, встановлені міською владою.

Керівник апарату КМДА наголосив, що програма соціальної підтримки учасників АТО в Києві є найбільш повною по Україні. За дорученням Віталія Кличка, у столиці забезпечено безплатне харчування дітей бійців АТО у школах і дитсадках, безкоштовне поховання загиблих, безкоштовний проїзд героїв АТО та усі соціальні пільги згідно з українським законодавством.

«Воїни АТО ціною свого життя і здоров’я відстоюють суверенітет і цілісність країни, і найменше, що ми можемо робити, – це надавати всіляку соціальну підтримку їм та їхнім рідним», – підсумував Бондаренко.