Кличко відкрив оновлений дитсадок на Солом’янці після 15 років нецільового використання

Мер Києва Віталій Кличко відкрив дошкільний навчальний заклад № 383 у Солом’янському районі столиці, йдеться на сайті КМДА.

«Сьогодні відкриваємо ще один дитсадок № 383 у Солом’янському районі столиці. Вчора відкрили на вул. Драгоманова. Більше 15 років садок на Солом’янці використовувався не за призначенням. Ми повернули приміщення до комунальної власності, зробили ремонт, добудували заклад і більше, ніж вдвічі збільшили площу дитсадка. Було два поверхи – стало три. Було 1000 м кв – стало 3000 м кв. Раніше сюди ходили 100 дітей, тепер садочок можуть відвідувати майже 200 маленьких киян, – сказав мер. – Садок облаштований за всіма сучасними технологіями. Я впевнений, що всі діти, які відвідуватимуть його, будуть задоволені і щасливі. А якщо діти щасливі – батьки також», – зазначив Кличко.

Мер повідомив, що близько 50 дитсадків столиці мають таку саму історію, як дитсадок № 383, – використовуються не за призначенням, а їхні приміщення здавали чи здають в оренду різним фірмам. І підкреслив, що столична влада повертає такі дитсадки до комунальної власності.

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«Вперше за багато років ми збільшили фінансування освіти, і сьогодні ця цифра складає більше півмільярда грн. Ми відкриваємо нові школи, нові дитсадки. І ця тенденція продовжуватиметься», – наголосив Київський міський голова.

У дитсадку № 383 провели повну заміну інженерних систем та обладнання, встановили енергозберігаючі вікна, утеплили фасад, облаштували територію.

Своєю чергою, очільник Солом’янського району Максим Шкуро зазначив, що цього року вперше за багато років в усіх дитсадках району встановлюють обладнання для очищення води.

Мер розповів, що столична влада не тільки відбудувала дитсадок № 383, а також відремонтувала дорожнє покриття на вулиці Західній, що веде до дитсадка. «Думаю, всі пам’ятають, яка була розбита вулиця – неможливо було проїхати. Зараз все відремонтоване, всі під’їзди до дитсадка об лаштовані», – зауважив Кличко.