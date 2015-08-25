У Києві біля будівлі Міністерства транспорту сталася стрілянина, є жертви - ЗМІ
21:56, 25 серпня 2015Київ
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У Києві на проспекті Перемоги біля Міністерства транспорту сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина.
REUTERS
Про це повідомляє кореспондент Эспрессо.TV.
Відзначається, що за попередньою інформацією - один загиблий.
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Згідно з повідомленням, в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину з автоматичної зброї. На місце в районі Повітрофлотського шляхопроводу виїхали два патруля.
За інформацією патрульного затримано чоловіка з арсеналом зброї.
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