У Києві біля будівлі Міністерства транспорту сталася стрілянина, є жертви - ЗМІ

21:56, 25 серпня 2015
Київ
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У Києві на проспекті Перемоги біля Міністерства транспорту сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина.

REUTERS

Про це повідомляє кореспондент Эспрессо.TV.

Відзначається, що за попередньою інформацією - один загиблий.

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Згідно з повідомленням, в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину з автоматичної зброї. На місце в районі Повітрофлотського шляхопроводу виїхали два патруля.

За інформацією патрульного затримано чоловіка з арсеналом зброї.

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