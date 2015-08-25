У Києві біля будівлі Міністерства транспорту сталася стрілянина, є жертви - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент Эспрессо.TV.

Відзначається, що за попередньою інформацією - один загиблий.

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Згідно з повідомленням, в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину з автоматичної зброї. На місце в районі Повітрофлотського шляхопроводу виїхали два патруля.

За інформацією патрульного затримано чоловіка з арсеналом зброї.