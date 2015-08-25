Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу під Києвом

Пожежу на території «Інституту скловолокна» в Бучі Київської області, де сталося загорання легкозаймистих речовин у цистернах, локалізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Завдяки вжитим заходам припинено поширення вогню на поруч розташовані споруди. О 17 год. 11 хв. пожежу локалізовано. Продовжуються роботи по ліквідації наслідків пожежі», - йдеться в повідомленні.

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Ситуація контрольована, запевнили в ДСНС.

На місці пожежі працює 84 чоловіка особового складу та 19 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, о 14.09 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу на території «Науково-дослідного інституту склопластиків та волокна» в м. Буча.

На місці пожежі було встановлено, що на території інституту сталося загорання легкозаймистих речовин у цистернах різних ємностей.