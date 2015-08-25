Рятувальники продовжують боротися з пожежею під Києвом і запевняють, що ситуація під контролем (фоторепортаж)

Під Києвом на території «Інституту скловолокна» горить склад легкозаймистих речовин.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, сьогодні, о 14:09, до чергового диспетчера пожежно-рятувальної служби м. Буча надійшла інформація про пожежу на території "Інституту скловолокна", розташованого за адресою: м. Буча, вул. Тарасівська.

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Рятувальниками було встановлено, що на території інституту сталося загорання легкозаймистих речовин, а саме розчинники та бензин, які використовувалися для виготовлення лакофарбових матеріалів. Попередньо загальна площа становить до 250 м кубічних.Загиблих та потерпілих не виявлено. Причина пожежі наразі встановлюється.

«На місці пожежі працює оперативна група на чолі із заступником начальника Головного управління Петром Кісільовим, 80 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки», - повідомили у прес-службі і підкреслили, що «ситуація контрольована».