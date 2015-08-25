ЗМІ: Під Києвом горить хімічний склад, чутно вибухи (фото, відео)

У місті Буча Київської області виникла масштабна пожежа – високий стовп диму видно за кілька кілометрів від місця загоряння.

Як повідомили ТСН у ДСНС, горять склади промислового підприємства і пожежники вже вирушили до місця загоряння.

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Ймовірно, займання сталося на хімічному підприємстві.

"Сьогодні приблизно о 14:00 почалася пожежа з вибухами, ймовірно, на хімічному складі який розташовується біля вулиці Тарасівської. Пожежники прибули хвилин через 25", - повідомив ТСН читач.