ЗМІ: Під Києвом горить хімічний склад, чутно вибухи (фото, відео)
17:11, 25 серпня 2015Київ
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Пожежа почалася на хімічному складі, який розташовано біля вулиці Тарасівської.
У Бучі почалася пожежа на промисловому підприємстві / ТСН
У місті Буча Київської області виникла масштабна пожежа – високий стовп диму видно за кілька кілометрів від місця загоряння.
Як повідомили ТСН у ДСНС, горять склади промислового підприємства і пожежники вже вирушили до місця загоряння.
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Ймовірно, займання сталося на хімічному підприємстві.
"Сьогодні приблизно о 14:00 почалася пожежа з вибухами, ймовірно, на хімічному складі який розташовується біля вулиці Тарасівської. Пожежники прибули хвилин через 25", - повідомив ТСН читач.
Пожежа в Бучі / facebook.com/anastasia.milo.5
Відео Алексанр Гармаш
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