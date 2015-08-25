Кличко відкрив збудований цьогоріч сучасний дитсадок

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті дошкільного навчального закладу-новобудови № 270 у Дарницькому районі столиці.

«Я сьогодні дуже радий відкрити новий навчальний заклад – дитячий садок № 270, в якому 270 дітей зможуть гратися, вивчати мови, розвиватися, в той час, коли їхні батьки працюють. Цей дитсадок – це зразок, один із найсучасніших навчально-виховних закладів Києва. Вперше за багато років ми відкриваємо цього року два дитячих садки та дві школи. Наступного року плануємо відкрити три нових дитсадки», – зазначив Кличко.

Мер наголосив, що освіта, на жаль, часто фінансується за залишковим принципом, водночас, столична влада збільшила і надалі збільшуватиме інвестування в освітню галузь.

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«Найважливіші інвестиції – у дітей, у наше майбутнє. Тому ми збільшили інвестиції у сферу освіти більш ніж вдвічі. Рухаємося вперед – відкриваємо нові навчальні заклади», – сказав мер. Він наголосив, що міська влада робить усе, щоб зменшити чергу в столичні дитсадки. Зокрема, і повертаючи заклади, які багато років були в оренді і не працювали за профілем. «Сьогодні в нас черга 14 тисяч дітей. Без черги ми приймаємо дітей переселенців із зони АТО. Їх сьогодні виховується в столичних дитсадках близько 12 тисяч. І ми робимо все можливе, щоб черга скорочувалася, відкривалися оновлені та новозбудовані заклади», – підкреслив Віталій Кличко.

Київський міський голова привітав батьків і дітей із відкриттям нового дитсадка і передав навчальному закладу комп’ютери. «Щоби діти могли не тільки грати, а й вчитися», – зауважив голова КМДА.

У дитсадку функціонуватимуть сучасний басейн, спортивна зала, музична зала, конференц-зала, комп’ютерний клас, дослідницька лабораторія, творча майстерня, кімната інтелектуальних ігор, кабінет іноземної мови. Для кожної вікової групи обладнано ігрові майданчики з навісами для затінку, пісочницями і малими спортивними формами.

У садку передбачено 4 групових приміщення для дітей раннього віку (від 2-х до 3-х років) та 10 групових приміщень – для дітей дошкільного віку.