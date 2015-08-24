У Києві міліція не зафіксувала грубих порушень правопорядку
14:51, 24 серпня 2015Київ
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У центрі столиці завершилася офіційна частина урочистих заходів до Дня Незалежності України, грубих порушень порядку не зафіксовано.
У Києві не було грубих порушень правопорядку / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві, правоохоронці продовжують забезпечувати охорону громадського порядку у місті, де проходять культурно-розважальні заходи на честь святкування 24-ї річниці Незалежності держави.
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У відділі зв’язків з громадськістю зазначили, що до патрулювання всієї території Києва залучені посилені наряди міліції, військовослужбовців Нацгвардії, поліцейських і представників громадських формувань.
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