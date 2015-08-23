Кличко взяв участь у церемонії підняття прапора та вручив паспорти юним киянам (фото)

Київський міський голова Віталій Кличко разом із керівництвом держави взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Державного Прапора на Софійській площі, а також у церемонії підняття Державного Прапора біля приміщення Київської міської державної адміністрації.

«Я хочу привітати усіх із Днем Державного Прапора України, який ми відзначаємо напередодні Дня Незалежності нашої країни! Прапор – один із символів державності, утвердження суверенності. Символ, з яким і радіють, і сумують. Святкують і схиляються в скорботі. Сьогодні під жовто-блакитним стягом наші патріоти йдуть у бій за свободу нашої країни. І сьогодні з цим прапором ховають загиблих українських героїв. Сьогодні діти малюють жовто-блакитні прапори на малюнках, які відправляють бійцям на Схід. А дорослі розписують в кольори національного прапора будинки, мости, вивішують його з вікон», – зазначив Кличко.

Мер наголосив, що український прапор підтримує дух українців та надихає волю до перемоги.

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Під час урочистостей на Хрещатику Віталій Кличко закликав привітати українських бійців, які прийшли на церемонію, після чого присутні вшанували пам’ять загиблих на Сході героїв хвилиною мовчання.

Також Київський міський голова вручив паспорти 16-річним киянам під час церемонії підняття Державного Прапора України біля приміщення КМДА. Паспорти України отримали двадцять вісім юних мешканців столиці – переможці шкільних олімпіад, спортивних змагань та мистецьких конкурсів, активні учасники шкільного самоврядування.

«Відтепер ви входите в доросле життя. Бажаю вам мріяти, ставити перед собою цілі. І, якщо ви будете наполегливо працювати, тоді здійсняться всі ваші плани», – наголосив мер.

Кличко закликав усіх відвідати виставку Державного Прапора на Софійській площі. «Я переконаний, що після того, як ви побачите, як під прапором ідуть у бій, захищаючи честь і незалежність нашої держави, ви по-іншому його сприйматимете», – зазначив він.