У Києві поліцейські затримали нетверезого співробітника прокуратури за кермом

У Києві в районі вулиці Бальзака поліцейський патруль затримав службовий автомобіль Hyundai Sonata, за кермом якого перебував нетверезий працівник столичної прокуратури.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Блоку Петра Порошенко» Мустафа Найєм в Twitter.

«У Києві в районі вулиці Бальзака, 57, поліцією затримано службовий автомобіль Hyundai Sonata співробітника київської прокуратури з держномерами АА0048КО», - написав Найєм.

За даними депутата, автомобіль зареєстрований як службовий транспорт прокуратури Києва. Водій перебував у нетверезому стані. Пред'являти документи відмовився.

Пізніше Найєм додав, що відносно водія складено протокол, а автомобіль приїхав забрати тверезий представник співробітника столичної прокуратури.

Раніше в Мережі з'явилося відео затримання співробітниками патрульної поліції Києва п'яного чоловіка, який представився майором міліції.