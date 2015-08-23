Вночі у Києві горів готель "Турист", постраждала 1 людина

У Дніпровському районі Києва під час пожежі в готелі «Турист» постраждала 1 людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державної служюи України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні, пожежа виникла сьогодні о 01.19 в номері на 24-му поверсі 28-поверхової будівлі готелю „Турист”.

«Постраждала 1 особа, яку з опіками госпіталізовано до опікового центру», - поінформували в ДСНС.

Вогнем пошкоджено номер на 24-му поверсі та частково балкон 25-го поверху.

О 2-й год. підрозділами ДСНС у складі 19 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу ліквідовано.

Під час гасіння пожежі евакуйовували близько 100 осіб.

Причина пожежі – встановлюється.