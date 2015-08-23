Вночі у Києві горів готель "Турист", постраждала 1 людина

10:21, 23 серпня 2015
Київ
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Пожежа виникла сьогодні о 01.19 в номері на 24-му поверсі 28-поверхової будівлі готелю «Турист»

Фото uszk.com.ua

У Дніпровському районі Києва під час пожежі в готелі «Турист» постраждала 1 людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державної служюи України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні, пожежа виникла сьогодні о 01.19 в номері на 24-му поверсі 28-поверхової будівлі готелю „Турист”.

«Постраждала 1 особа, яку з опіками госпіталізовано до опікового центру», - поінформували в ДСНС. 

Вогнем пошкоджено номер на 24-му поверсі та частково балкон 25-го поверху. 

О 2-й год. підрозділами ДСНС у складі 19 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу ліквідовано. 

Під час гасіння пожежі евакуйовували близько 100 осіб. 

Причина пожежі – встановлюється.

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