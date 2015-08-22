На Хрещатику проходить репетиція параду до Дня Незалежності (наживо)
19:26, 22 серпня 2015Київ
1845
У суботу, 22 серпня, у Києві на Хрещатику проходить репетиція військового параду до Дня Незалежності.
Скріншот відео
З 19.00 до 23.00 на ділянці від бульв. Тараса Шевченка до Європейської площі тренуватимуться піші колони парадних розрахунків. Через це на Хрещатику закритий рух усіх видів транспорту, повідомляє ТСН.ua.
Читайте такожУ Чикаго до Дня Незалежності України урочисто підняли український прапор (фото, відео)
Як відомо, у рамках відзначення Дня Незалежності 24 серпня у Марші Незалежності візьмуть участь 2 тисячі 300 українських військовослужбовців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter