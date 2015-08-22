На Хрещатику проходить репетиція параду до Дня Незалежності (наживо)

З 19.00 до 23.00 на ділянці від бульв. Тараса Шевченка до Європейської площі тренуватимуться піші колони парадних розрахунків. Через це на Хрещатику закритий рух усіх видів транспорту, повідомляє ТСН.ua.

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Як відомо, у рамках відзначення Дня Незалежності 24 серпня у Марші Незалежності візьмуть участь 2 тисячі 300 українських військовослужбовців.