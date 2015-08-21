"УКРОП": Міліція намагається спустити на гальмах справу про побиття темношкірого підлітка у Києві

Про це йдеться в заяві міського осередку партії. Мати постраждалого Галина наполягає, що її сина побили на ґрунті расової та національної нетерпимості. Зокрема, за інформацією Галини Узу, перед побиттям кривдники вигукували нацистські гасла та назвали її сина "мавпою", запропонувавши банан. Але у Дарницькому РУ ГУМВС України в м. Києві, куди мати та син звернулися з заявою, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

"УКРОП" надасть усю необхідну підтримку потерпілому та його родині задля того, щоб справа була правильно кваліфікована, невідкладно та ретельно розслідувана, винні були встановлені й покарані", – сказано в заяві.

Крім того, в об’єднання наголосили, що засуджують поведінку молодих людей, які вчинили це насильство. "Ми переконані, що патріотизм не може мати нічого спільного з ксенофобією та расовою нетерпимістю", – наголошують в "УКРОПі".

"Ми також обурені діями, а точніше, бездіяльністю правоохоронних органів в особі міліціонера, який чергував по станції. Через його недбале ставлення до своїх обов’язків постраждала безвинна людина. Не виключено, що ті, хто розслідуватимуть цю справу, поставляться до своїх обов’язків так само недбало і винні залишаться безкарними – як і сотні інших злочинців, включно з колишніми чиновниками, які під "пильним оком" влади спокійно втекли з країни", – підкреслили в "Українському об’єднанні патріотів".

Нагадаємо, як повідомила мама Девіда Галина Узу на своїй сторінці в Facebook, на Девіда напали на пероні станції метро "Позняки" близько 19.30 19 серпня. Кривдники підлітка вигукували нацистські гасла. Спочатку вони назвали Девіда "мавпою", а потім побили. Хлопець намагався звернутися по допомогу до правоохоронців, але чергового міліціонера на станції не виявилось. Коли правоохоронця все ж розшукали, він сказав що йому нічого не відомо про інцидент.