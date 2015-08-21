Пасажири київського метро більше не побачать напису "Остання поїздка" (фото)

Відтепер пасажири столичного метрополітену не побачать напис "Остання поїздка" на дисплеї, що розташований на турнікеті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

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"Цей напис з’являвся на дисплеї рідера, коли ресурс безконтактної картки на кількість поїздок закінчувався. Фахівці оновили програмне забезпечення та замінили його на "Залишок 0 поїздок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що кілька років тому, за порадою психологів, підземка змінила напис "виходу немає" на вхідних дверях до станцій.