Пасажири київського метро більше не побачать напису "Остання поїздка" (фото)
19:24, 21 серпня 2015Київ
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Раніше напис з’являвся на дисплеї рідера, коли ресурс безконтактної картки на кількість поїздок закінчувався.
На дисплеї буде текст "Залишок 0 поїздок" / metro.kiev.ua
Відтепер пасажири столичного метрополітену не побачать напис "Остання поїздка" на дисплеї, що розташований на турнікеті.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
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"Цей напис з’являвся на дисплеї рідера, коли ресурс безконтактної картки на кількість поїздок закінчувався. Фахівці оновили програмне забезпечення та замінили його на "Залишок 0 поїздок", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що кілька років тому, за порадою психологів, підземка змінила напис "виходу немає" на вхідних дверях до станцій.
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