До Дня Незалежності України у Києві оновили 12 зелених зон

Про це інформують у КО «Київзеленбуд», повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, у сквері на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської встановлено фонтан, нові лави і альтанку. У сквері на проспекті В. Маяковського, 3 за кошти підприємців-благодійників збудовано дитячий майданчик. А на вулиці Героїв Дніпра, 53-55 на прохання мешканців створено новий сквер на місці несанкціонованої парковки.

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Капітальний ремонт виконано і в частині парку «Нивки», парку «Привокзальний» і сквері «Привокзальний».

23 серпня з оновленими доріжками, лавами та урнами для сміття відкриють сквер на вул. Лаврухіна, 11, а безпосередньо у День Незалежності України, 24 серпня, – сквер імені Тараса Шевченка, парк «Воїнів-інтернаціоналістів» і «Таращанець», а також сквер на вулиці Ованеса Туманяна. Із 26 серпня кияни зможуть відвідати й парк «Супутник».

За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка працівники столичного зеленого господарства обладнали інформаційними холдерами українською та англійською мовами центральні входи відремонтованих столичних парків і скверів. На кожному з них зображено схему-карту, а також подано інформацію про правила поведінки на території.

Кличко неодноразово наголошував, що Києву повернуть статус однієї з найзеленіших європейських столиць. Київська влада працює над тим, щоб комфортних місць відпочинку та зелених зон було якомога більше.

Загалом, на виконання капітального ремонту 12 скверів було витрачено 7,5 млн грн.

Зауважимо, що у 2015 році вже відкрито 10 абсолютно нових зелених зон із 15 запланованих.