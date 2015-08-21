З вересня київська влада обіцяє збільшити зарплату бюджетникам

З вересня міська влада збільшить заробітну платню працівникам бюджетної сфери.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов у ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, заробітна платня буде збільшена на суму від 160 до 400 грн для близько 170 тис. працівників.

"За результатами роботи за 7 місяців 2015 року ми отримали можливість збільшити дохідну частину бюджету міста на понад 1,5 млрд грн", – розповів Ніконов. Він зазначив, що для обговорення на бюджетній комісії Київради запропоновано структуру змін до бюджету.

«У тому числі Київський міський голова наполягає на збільшенні фонду оплати праці у бюджетній сфері міста на 336,9 млн гривень. При цьому виходимо з того, що на кожну штатну одиницю з 1 вересня поточного року заробітна плата буде збільшена щонайменше на 160 гривень», – повідомив перший заступник голови КМДА.