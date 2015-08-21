У бюджеті Києва зберегли муніципальні надбавки викладачам дитсадків та шкіл

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час щорічної міської конференції освітян Києва.

Мер наголосив, що міська влада визначила освіту одним із пріоритетів своєї роботи та намагається в рази збільшити фінансування галузі. «Я вдячний вам за вашу працю. Кияни довіряють вам найдорожче – своїх дітей. Ми хочемо, аби наші діти вчилися в сучасних і комфортних навчальних закладах. Навіть в умовах економічної кризи ми намагаємося знаходити ресурси та альтернативні джерела для розвитку освіти у столиці. Незважаючи на всі проблеми, ми змогли суттєво збільшити фінансування системи освіти. Так, на підготовку закладів освіти до нового навчального року виділено понад 510 млн грн – на 157% більше, ніж рік тому», – підкреслив міський голова.

Віталій Кличко зазначив, що у місті відбувається будівництво і капітальні ремонти шкіл і дитсадків. «У 2015-ому на відновлення дитсадків виділено коштів більш ніж у чотири рази, у порівнянні з 2014-им, а на заміну вікон у школах і дитсадках – майже втричі більше. Цього року ми відкриваємо чотири нових навчальних заклади. Також відбувається реконструкція і капітальний ремонт у сотнях освітніх закладів Києва. Загалом відремонтуємо 148 дахів у київських школах та оновимо і утеплимо десятки фасадів», – сказав мер.

Окрім цього, за словами голови КМДА, бюджет Києва передбачає збереження муніципальних надбавок для вчителів і вихователів дитсадків. «Розуміючи важливість вашої професії, за моїм дорученням збережені муніципальні надбавки викладачам дошкільних і шкільних навчальних закладів. Також виділені додаткові кошти для надбавок вихователям садочків, які працюють у переповнених групах», – сказав мер.

Крім того, Віталій Кличко нагородив подяками Київського міського голови 14 педагогів, учні яких стали переможцями міжнародних учнівських змагань.

У конференції, яка вперше відбувалася у форматі відео-конференції, взяли участь понад 2000 освітян з усіх 10 районів Києва. Учасники обговорили нагальні проблеми та виклики перед освітою. Зокрема, відбулася презентація стратегії розвитку «розумної» міської освіти на наступні три роки, яка передбачає створення нового технологічного середовища, що дозволить оперувати хмарними технологіями для навчання та розвитку дитини, контролю з боку педагогів і батьків. У розробці та супроводі програми «розумної» освіти беруть участь провідні технологічні компанії – Microsoft, Intel, Cisco, IBM, Panasonic.