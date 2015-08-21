У Києві планують перейменувати ще 12 вулиць

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, на останньому засіданні постійної комісії міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати підтримали проект рішення «Про перейменування вулиць, площ, провулків та проспектів у місті Києві».

Проект рішення не потребує додаткового виділення коштів з місцевого бюджету, а кошти в сумі 199,9 тис. грн. на відповідні заходи із заміни будинкових покажчиків (інформаційних табличок) виділятимуть балансоутримувачі зазначених будинків.

Проект рішення мають ще погодити інші комісії Київради.

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Згідно з проектом рішення, планується перейменувати 12 вулиць, 1 проспект, 1 провулок та 1 площу:

вул. Академіка Шліхтера на вул. Вифлеємська (Дніпровський район);

вул. Артема на вул. Січових Стрільців (Шевченківський район);

вул. Криленка на вул. Олексія Береста (Святошинський район);

вул. Крупської на вул. Павла Чубинського (Дарницький район);

вул. Леніна на вул. Копильщанська (Деснянський район);

вул. Ленінська на вул. Петра Дорошенка (Святошинський район);

вул. Горького на вул. Анатолія Лупиноса (Солом’янський район);

вул. Горького на вул. Кирила Осьмака (Дарницький район);

вул. Металістів на вул. Михайла Брайчевського (Солом’янський район);

вул. Чапаєва на вул. В’ячеслава Липинського (Шевченківський район);

вул. Щорса на вул. Євгена Коновальця (Печерський район);

вул. Юрія Коцюбинського на вул. Володимира Винниченка (Шевченківський район);

площа Дзержинського на Либідську площу (Голосіївський район);

провулок Чеслава Бєлінського на провулок Алли Горської (Шевченківський район);

проспект 40-річчя Жовтня на Голосіївський проспект (Голосіївський район).