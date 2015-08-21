З'явилося відео репетиції параду до Дня Незалежності з висоти пташиного польоту
09:20, 21 серпня 2015Київ
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У мережі з'явилося зняте з висоти пташиного польоту відео репетиції параду до Дня Незалежності України.
REUTERS
Відповідний відеозапис опублікували на каналі в Youtube.
У цьому році на Марші Незалежності не буде військової техніки, в центрі уваги буде воїн-захисник країни.
24 серпня всі розпочнеться о 9.00 і триватиме лише 50 хвилин, але організатори свята закликають всіх киян і гостей міста після цього не розходитися, тому що буде купа сюрпризів.
Свято має завершитися ввечері концертом грандіозного симфонічного оркестру, який об'єднає військових музикантів із 12 країн світу.
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