З'явилося відео репетиції параду до Дня Незалежності з висоти пташиного польоту

Відповідний відеозапис опублікували на каналі в Youtube.

У цьому році на Марші Незалежності не буде військової техніки, в центрі уваги буде воїн-захисник країни.

24 серпня всі розпочнеться о 9.00 і триватиме лише 50 хвилин, але організатори свята закликають всіх киян і гостей міста після цього не розходитися, тому що буде купа сюрпризів.

Свято має завершитися ввечері концертом грандіозного симфонічного оркестру, який об'єднає військових музикантів із 12 країн світу.