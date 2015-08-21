Відкриття столичного фунікулера після ремонту перенесено на 29 серпня - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КП «Київпастранс», «це пов’язано з продовженням ремонтно-відновлювальних робіт будівель верхньої та нижньої станцій».

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня київський фунікулер призупинив роботу для проведення капітального ремонту окремих вузлів. Планувалося, що фунікулер запрацює по 21 серпня.