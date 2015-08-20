КМДА: На трьох станціях столичного метро запрацює Wi-Fi, у вагонах встановлять камери спостереження

Мінімум на 3 станціях метрополітену до кінця серпня запрацює Wi-Fi, а також будуть встановлені камери спостереження у вагонах метро.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов у ефірі «Сніданку з 1+1», розповідаючи про проект «Kyiv Smart City», що активно втілюється в усіх галузях управління містом.

«Важливою частиною концепції «смарт-сіті» є програма «Безпечна столиця», яку ми поступово впроваджуємо разом з іншими новітніми технологіями. Світовий досвід говорить про те, що все місто має бути покрите камерами спостереження, які дозволяють попередити і оперативно відреагувати на будь-які небезпеки для мешканців», – розповів Ігор Ніконов.

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Так, у Києві наразі запроваджується система контролю за дорожнім рухом, що передбачає встановлення камер спостереження біля світлофорів. Уся інформація зводитиметься до Єдиного диспетчерського центру, що дозволить швидко розпізнавати будь-які порушення.

Перший заступник голови КМДА також нагадав, що у рамках «Kyiv Smart City» у столиці запрацював он-лайн бюджет, система електронних закупівель, що вже дозволили суттєво зекономити бюджетні кошти.

«Треба створити таке середовище, де корупція просто не може виникати. Це і є концепція «смарт-сіті», яку міська влада на чолі з Віталієм Кличком наразі активно запроваджує в Києві», – підсумував Ігор Ніконов.