24 серпня метро "Майдан Незалежності" і один з виходів "Хрещатика" відкриють з 5-годинною затримкою
15:49, 20 серпня 2015Київ
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Київський метрополітен 24 серпня у зв’язку з проведенням у центрі столиці загальнодержавних заходів до Дня Незалежності України вносить зміни в роботу окремих станцій.
Не працюватиме вихід до вулиці Інститутська станції «Хрещатик» / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Київський метрополітен», так,24 серпня до 11:30 не працюватиме для входу та виходу пасажирів станція метро «Майдан Незалежності». Пересадка з лінії на лінію здійснюватиметься у звичайному режимі.
Також у цей же час не працюватиме вихід до вулиці Інститутська станції «Хрещатик».
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Крім того, у залежності від пасажиропотоку, буде передбачено додаткові резервні потяги.
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