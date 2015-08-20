24 серпня метро "Майдан Незалежності" і один з виходів "Хрещатика" відкриють з 5-годинною затримкою

15:49, 20 серпня 2015
Київ
605

Київський метрополітен 24 серпня у зв’язку з проведенням у центрі столиці загальнодержавних заходів до Дня Незалежності України вносить зміни в роботу окремих станцій.

УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Київський метрополітен», так,24 серпня до 11:30 не працюватиме для входу та виходу пасажирів станція метро «Майдан Незалежності». Пересадка з лінії на лінію здійснюватиметься у звичайному режимі.

Також у цей же час не працюватиме вихід до вулиці Інститутська станції «Хрещатик».

Читайте такожСьогодні ввечері в Києві перекриють Хрещатик для репетиції параду

Крім того, у залежності від пасажиропотоку, буде передбачено додаткові резервні потяги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter