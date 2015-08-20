24 серпня метро "Майдан Незалежності" і один з виходів "Хрещатика" відкриють з 5-годинною затримкою

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Київський метрополітен», так,24 серпня до 11:30 не працюватиме для входу та виходу пасажирів станція метро «Майдан Незалежності». Пересадка з лінії на лінію здійснюватиметься у звичайному режимі.

Також у цей же час не працюватиме вихід до вулиці Інститутська станції «Хрещатик».

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Крім того, у залежності від пасажиропотоку, буде передбачено додаткові резервні потяги.