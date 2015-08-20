Київська влада вирішила пришвидшити реконструкцію столичного велотреку

Київський міський голова доручив пришвидшити реконструкцію столичного велотреку, зокрема, обладнати чашу велотреку для облаштування зони екстремального спорту, а також об’єднати територію велотреку та скверу імені Олеся Гончара в єдиний громадський простір. Реконструкція скверу теж триває. Про це Віталій Кличко заявив під час презентації ініціативи створення Центру велосипедної культури м. Києва на території столичного велотреку.

«Ми повернули велотрек місту, як я і обіцяв. Тепер нам треба повернути його до життя, щоби всі охочі приходили сюди, тренувалися і показували гарні спортивні результати. Наша мета – створення на базі велотреку Центру велосипедної культури міста, який об’єднає в собі спортивну, культурну та рекреаційну складову. Ми сподіваємося, що вже за місяць-півтора на велотреку зможуть тренуватися спортсмени, а проводити тут змагання можна буде вже з наступної весни. Роботи на самому велотреку виконуються за кошти меценатів, і я вдячний усім небайдужим, хто долучився до його відновлення», – наголосив Віталій Кличко.

За дорученням міського голови на велотреку мають вичистити сміття із середини басейну та забетонувати його – там буде розміщено зону для екстремальних видів спорту. Також будуть прибрані гаражі та елінги і об’єднані простори парку і велотреку за рахунок зняття парканів, встановлене освітлення території. А у сквері імені Олеся Гончара вже ремонтують бювет та оновлять систему очищення води.

У рамках Центру велосипедної культури планується створити дитячий веломайданчик за рахунок зменшення території парковки та створення денних паркомісць для велосипедистів, провести ремонт південного віражу та звести над ним накриття, створити також школу велосипедної майстерності для дітей.

«Створення соціального Центру велосипедної культури на базі Київського велотреку стане важливим кроком в перетворенні Києва у велосипедне місто та в поліпшенні міського середовища в цілому», – зауважив голова КМДА.

У листопаді минулого року столична влада повернула київський велотрек у власність громади міста – депутати Київради проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київрадою та підприємством «Велотрек Авангард», на якій розташовується велотрек. У червні 2015 року Апеляційний господарський суд м. Києва підтримав рішення Господарського суду м. Києва повернути київський велотрек у власність держави. Наразі триває процес прийняття майна у державну власність з наступною передачею до комунальної власності міста.

Скандальна історія навколо столичного велотреку тягнеться з 2006-го року, коли цей майданчик продали, незважаючи на протести громадськості. Поряд побудували висотку, яку вже кілька років не можуть ввести в експлуатацію, а на місці чаші велотреку забудовник планував звести офісний центр із підземним паркінгом. У червні 2015 року КМДА видала розпорядження, яким позбавила чинності попередні розпорядження, що дозволяли будівельні роботи на території київського велотреку.