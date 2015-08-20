У Києві на 23-24 серпня внесені зміни в роботу громадського транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, 20 серпня і 22 серпня з 19.00 і до закінчення репетиції парадних розрахунків буде перекрито рух транспорту по вул. Хрещатик на ділянці від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького.

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Відповідно рух автобусів маршрутів №24 та №62 організують від Національного музею історії України у Другій світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського. Рух автобусів маршруту №238 на цей час організують від ст. м. "Видубичі" до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського.

23 серпня з 7.30 до 10.00 на час проведення офіційних державних заходів буде перекрито рух транспорту на Софійській площі. У зв’язку із цим буде внесено зміни в рух тролейбусів маршруту №6, 16, 18.

Також 23 серпня із 11.30 до 12.30 організують рух тролейбусів маршруту №38 від ст. м. "Видубичі" до бульв. Лесі Українки (пров. Щорса). Рух автобусів маршруту №24 тимчасово буде зупинено. Рух автобусів маршрутів №444, 470, 520 на цей час організують від вул. Заболотного, вул. Ягідної та від ст. м. «Либідська» через вул. Московську до Арсенальної площі (ст. м. "Арсенальна").

24 серпня буде змінено маршрути всіх видів громадського транспорту.

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Крім того, внесено зміни у роботу метрополітену. 24 серпня до 11.30 не відкриватимуть для входу та виходу пасажирів станцію метрополітену "Майдан Незалежності". У зазначений період організують роботу станції тільки на пересадку з лінії на лінію, про що своєчасно проінформують пасажирів.

Того ж дня до 11.30 не відкриватимуть для входу та виходу пасажирів станцію метрополітену "Хрещатик" (вихід на вулицю Інститутську).

20, 22 та 24 серпня призупинять паркування автомобілів на майданчиках, розташованих на вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі); на бульварі Лесі Українки; на Парковій алеї; на Володимирському проїзді; на Михайлівській площі та на Володимирському узвозі (поблизу Національної філармонії України).