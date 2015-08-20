Соціальні програми влади дуже затребувані серед киян – експерт

Така соціальна орієнтованість політики Кличко підвищує рівень довіри виборців до столичної влади. Таку думку висловив директор Київського інституту мирних досліджень Андрій Мішин, коментуючи надання мерією адресної матеріальної підтримки нужденних категорій громадян до Дня Незалежності України.

"Столична влада, надають регулярну підтримку малозабезпеченим киянам. Виплати адресної допомоги до святкових дат стали одним з обов'язкових пунктів програми соціального захисту жителів Києва. І це дуже важливо. Адже для таких категорій громадян навіть незначні додаткові кошти сьогодні дуже необхідні", - зазначив політолог.

За словами експерта, в масштабах міста загальна сума, що виділяється на ці програми, виглядає досить переконливо. Це 40 млн. гривень плюс попередні виплати.

"Те, що в умовах падіння економіки, обмеженості ресурсів, міська влада знаходять можливість для виділення таких коштів на підтримку соціально-незахищених киян, є позитивним результатом діяльності Віталія Кличка на чолі столиці. Соціальна орієнтованість влади в даний час є принциповим моментом у роботі градоначальника. Це надзвичайно важливо дати сигнал мешканцям столиці, що навіть в умовах війни, кризи, зростання соціальної напруженості вони завжди отримають підтримку з боку мерії", - підкреслив Мішин.

Експерт зазначив, що подальше збереження і розвиток програм соціального захисту населення Києва стане для мера Віталія Кличка запорукою широкої громадської підтримки в реалізації заявлених ініціатив по перетворенню міста.