Сьогодні ввечері в Києві перекриють Хрещатик для репетиції параду

Про це повідомляє прес-служба КМДА, нагадуючи, що під час підготовки та відзначення 24-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України у столиці буде перекрито дорожній рух.

Так, 20 та 22 серпня з 19.00 до 23.00 перекриють рух транспорту під час тренувань парадних розрахунків на вул. Хрещатик на ділянці від бульв. Тараса Шевченка до Європейської площі.

Читайте такожНезалежність у Майданах і площах (фоторепортаж)

Окрім того, 23 та 24 серпня перекриють рух усіх видів транспорту та пішоходів біля місць проведення святкових заходів.

Також 24 серпня з 6.00 до 22.00 буде припинено рух на вул. Хрещатик на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі.