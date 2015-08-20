Сьогодні ввечері в Києві перекриють Хрещатик для репетиції параду
10:26, 20 серпня 2015Київ
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У Києві сьогодні з 19.00 буде перекрито рух транспорту вулицею Хрещатик.
23 та 24 серпня перекриють рух усіх видів транспорту / news.bigmir.net
Про це повідомляє прес-служба КМДА, нагадуючи, що під час підготовки та відзначення 24-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України у столиці буде перекрито дорожній рух.
Так, 20 та 22 серпня з 19.00 до 23.00 перекриють рух транспорту під час тренувань парадних розрахунків на вул. Хрещатик на ділянці від бульв. Тараса Шевченка до Європейської площі.
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Окрім того, 23 та 24 серпня перекриють рух усіх видів транспорту та пішоходів біля місць проведення святкових заходів.
Також 24 серпня з 6.00 до 22.00 буде припинено рух на вул. Хрещатик на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі.
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