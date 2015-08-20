У Києві біля Гідропарку 50 чоловіків влаштували масову бійку (відео)

Зі слів очевидців, близько 50-ти чоловіків билися між собою, повідомили у прес-службі столичної міліції.

На місце події терміново прибули правоохоронці. Внаслідок інциденту 9 осіб доставлено до Дніпровського РУ.

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Відомості про подію внесено до журналу Єдиного обліку. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У свою чергу низка видань повідомляє про те, що бійка сталася між українськими фанатами київського "Динамо" та польськими футбольними фанатами за день до матчу кваліфікаційного раунду Ліги Європи між луганською "Зорею" і польською "Легією".