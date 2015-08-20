Вибухівку на київській станції метро не виявлено - МВС

19 серпня о 20:45 на спецлінію «102» зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що станція метро «Лісова» замінована, повідомляє прес-служба ГУМВС України в м. Києві.

На місце відразу прибули спеціалісти-вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в місті Києві, кінологи та працівники ДСНС.

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Вказана анонімом станція метро та прилегла територія були обстежені на предмет наявності вибухових пристроїв чи вибухівки. Ніяких підозрілих предметів не виявлено. Було евакуйовано близько 200 пасажирів.

Правоохоронці проводять відповідні заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

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