Звільнено начальника однієї з ЖЕДів Подільського району

Результати розслідування Житлово-комунальної інспекції міста Києва стали підставою для звільнення керівника житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД) 706, що в Подільському районі столиці. Відповідні висновки службової перевірки цієї житлово-комунальної дільниці оприлюднені сьогодні.

Перевірка, яка тривала з 1 червня до 1 серпня виявила низку зловживань. Зазначена ЖЕД стала однією з найгірших у липні щодо виконання звернень киян, які надійшли до міського контакт-центру 1551.

«Десятки скарг, які надійшли до цієї ЖЕД, залишилися без належного опрацювання, ми отримали на 15-51 скарги людей на відверто хамську поведінку й відповіді від керівника. Зафіксовано низку будинків, де незадовільною є підготовка до роботи в зимовий період: підвали залиті водою, відсутнє освітлення в теплопункті, мережі в поганому стані», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також підкреслив, що житлово-комунальні інспектори продовжуватимуть проводити ретельні перевірки ЖЕДів, які потраплятимуть до антирейтингу.

«Інспектори мають достатній технічний, організаційний, правовий досвід і можуть об’єктивно оцінити рівень роботи ЖЕД, знайти найменші недоліки, які можуть випасти з поля зору звичайного обивателя. Тому я ще раз звертаю увагу комунальників на те, що результати розслідувань можуть потягнути за собою покарання і навіть звільнення», – резюмував Петро Пантелеєв.