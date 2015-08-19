Майже 7 тисяч київських дітей відпочили за кошти міського бюджету

Протягом цього літа на оздоровлення та відпочинок столичних дітей із міського бюджету виділили 27 млн грн, завдяки чому місту вдалося оздоровити близько 7 тисяч маленьких киян.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час візиту до культурно-оздоровчого центру «Пролісок» у Київській області, де протягом літа відпочили майже 700 дітей зі столиці.

«Сьогодні відпочинок і оздоровлення дітей є пріоритетом гуманітарної політики міськадміністрації, і мер Києва Віталій Кличко особисто тримає ситуацію на контролі та уважно стежить за кампанією літнього відпочинку малечі. Мова йде, передусім, про тих дітей, батьки яких, на жаль, не можуть за власний кошт організувати їхній відпочинок, а також дітей пільгових категорій», – розповіла заступник голови КМДА.

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Особлива увага, за словами Ганни Старостенко, приділяється й дітям переселенців і дітям учасників АТО: «Зокрема, цього літа київська влада додатково виділила 2 млн грн на відпочинок дітей киян-учасників АТО. Завдяки цьому нещодавно майже 350 дітей уже поїхали на відпочинок до Херсонської області. Також діти цієї категорії безкоштовно відпочивають і в КОЦ «Пролісок»: серед 332 дітей, які там відпочивають, 258 діток пільгових категорій, 50 дітей, які перебувають на обліку в міських соціальних службах, а також 24 дитини учасників АТО».

Заступник голови КМДА також додала, що цього року міська влада знайшла кошти, щоб оздоровити у «Проліску» 40 ВІЛ-позитивних дітей.

«Київ сьогодні є єдиним містом в Україні, що виділяє кошти на оздоровлення та відпочинок ВІЛ-позитивних дітей. Ми цим пишаємося й будемо надалі забезпечувати їхній відпочинок. Адже такі діти мають право на абсолютно нормальне життя, цікавий відпочинок та оздоровлення», – підкреслила Ганна Старостенко.