Вагони столичного фунікулера хочуть розфарбувати у кольори дня і ночі (фото)

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, над проектом працює відомий стріт-художник Олександр Корбан, автор відомого мурала на вул. Антоновича, 48.

Нове графічне оформлення вагонів повинно наголосити на особливості цього виду транспорту.

У КМДА нагадують, що протягом липня-серпня на фунікулері тривають капітальні ремонтні роботи окремих вузлів (коліс, гальм, тягового приводу, керування, зв'язку та сигналізації).

Остання реконструкція фунікулера проводилася в 1983-1984 роках. Тоді була виконана реконструкція нижньої та верхньої станцій і виготовлені нові вагони, які протягом 30 років змінювали свій зовнішній вигляд і були пофарбовані в різних співвідношеннях білого, синього та блакитного кольорів. Особливий дизайн фунікулер мав у 2012 році. Це було пов'язано з чемпіонатом Європи з футболу «Євро-2012».

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Разом з тим зазначається, що щорічно на фунікулері, згідно з Правилами утримання нахилених рейко-канатних підйомників, проводяться регламентні, ремонтні та випробувальні роботи, результати яких приймають фахівці інспекції Держнагляду за охороною праці України

Як повідомляв УНІАН, київський фунікулер призупинив роботу для проведення капітального ремонту окремих вузлів 20 липня. Роботи триватимуть до 21 серпня.