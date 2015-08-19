У центрі Києва через пожежу обмежено рух транспорту

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

В прес-службі Головного управління ДСНС України в Києві УНІАН повідомили, що пожежа наразі ліквідована. Горів житловий будинок на вул. Софійській, 16/16. Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі. Рятувальникам довелося евакуювати людей

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Сигнал про пожежу надійшов о 09.09, а загасили її о 10.02. Загиблих немає. Рятувальникам вдалося врятувати 3 осіб, які на момент пожежі були в небезпечній зоні, поінформували в ГУ ДСНС.

На місці пожежі працювало близько 35 рятувальників та 8 спецавтомобілів.