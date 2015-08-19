У центрі Києва через пожежу обмежено рух транспорту
11:37, 19 серпня 2015Київ
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У Києві через пожежу на вул. Софійській тролейбуси маршрутів № 6, 16, 18 курсують в напрямку центра лише до ст. м. «Лук’янівська».
Рятувальники гасили пожежу в центрі Києві / фото kharkiv.mns.gov.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».
В прес-службі Головного управління ДСНС України в Києві УНІАН повідомили, що пожежа наразі ліквідована. Горів житловий будинок на вул. Софійській, 16/16. Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі. Рятувальникам довелося евакуювати людей
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Сигнал про пожежу надійшов о 09.09, а загасили її о 10.02. Загиблих немає. Рятувальникам вдалося врятувати 3 осіб, які на момент пожежі були в небезпечній зоні, поінформували в ГУ ДСНС.
На місці пожежі працювало близько 35 рятувальників та 8 спецавтомобілів.
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