У центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух транспорту та пішоходів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Так, 20 та 22 серпня з 19:00 до 23:00 перекриють рух під час тренувань парадних розрахунків на вул. Хрещатик на ділянці від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі.

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23 та 24 серпня перекриють рух усіх видів транспорту та пішоходів біля місць проведення святкових заходів, а саме: на вул. Інститутській (від вул. Ольгинської до вул. Шовковичної), алеї Героїв Небесної Сотні, вул. Ольгинській, вул. Архітектора Городецького, алеї Героїв Крут, вул. Суворова (від вул. Левандовської до площі Слави), пров. Батишеву (від пров. Січневого до площі Слави), площі Слави, вул. Лаврській (від площі Слави до пров. Лаврського), вул. Володимирській (від вул. Рейтарської до вул. Великої Житомирської), пров. Рильського, Володимирському проїзду, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській (від пров. Михайлівського до вул. Володимирської), вул. Трьохсвятительській (від вул. Костьольної до Європейської площі), вул. Михайлівській (від вул. Костьольної до вул. Хрещатик), вул. Прорізній (від вул. Бориса Грінченка до вул. Хрещатик), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), бульв. Тараса Шевченка (від вул. Леонтовича до вул. Терещенківської), вул. Терещенківській (від вул. Льва Толстого до бульв. Тараса Шевченка).

Також 24 серпня з 06:00 до 22:00 перекриють рух на вул. Хрещатик на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА внесе відповідні зміни у роботу маршрутів міського наземного пасажирського транспорту, зазначається в повідомленні.