У Києві трьох ухильників від мобілізації притягнули до кримінальної відповідальності

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на заступника прокурора міста Анатолія Коржа.

За його словами, органами прокуратури столиці висунуто 6 підозр в ухиленні від призову за мобілізацією. Ще понад 600 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності військовими комісарами, сказав Корж.

Він зазначив, що чоловіки пройшли військово-медичну комісію та були визнані придатними для служби. Достовірно знаючи про обов'язок з'явитися до призовного пункту, військовозобов'язані чоловіки ухилилися від прибуття.

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«Способи ухилення від строкової військової служби або від призову за мобілізацією можуть бути різними: підробка документів про хворобу, виїзд з місця постійного проживання, навмисне завдання собі тілесних ушкоджень та інші. Але потрібно пам’ятати, що за такі дії настає кримінальна відповідальність – від 3 до 5 років позбавлення волі (ст. 336 КК України)», - наголосив Корж.

За його словами, військові комісари направляють в органи міліції повідомлення про осіб, які ухиляються від призову за мобілізацією.

«В основному така інформація міститься в поданні, до якого додаються матеріали особової справи військовозобов'язаного та інші документи. Ці дані є підставою для відкриття кримінального провадження і початку слідства», - повідомив заступник прокурора Києва.

Корж також повідомив, що наразі органами прокуратури Києва організовано перевірки законності результатів військово-медичних комісій, надання відстрочок від призову за мобілізацією, відмови від передачі транспортних засобів на потреби Збройних сил.