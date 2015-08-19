Посольство Німеччини відреагувало на можливу причетність свого співробітника до конфлікту з поліцією в Києві (відео)

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"На даний момент Посольство Німеччини не може підтвердити цей інцидент, ми перевіряємо факти. Загалом же співробітниці та співробітники Посольства Німеччини зобов’язані дотримуватися правил приймаючої країни. До цього належить, звичайно, й дотримання правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, що раніше в мережі з'явилося відео, на якому нетверезий дипломат вступає у конфлікт із патрульними, кричить на них і розмахує руками.

Це відбулося в районі столичного Бесарабського ринку.

На відео видно, як натовп обступив чорний Volvo з номерами DP006017 і не давав проїхати. У свою чергу двоє поліцейських стали перед капотом авто і намагалися заблокувати виїзд транспортного засобу з нібито п'яним німецьким дипломатом за кермом, як розповідають очевидці.

На прохання поліцейських заглушити мотор, вийти з авто і надати документи чоловік реагував агресивно, кричав і махав руками, потім натиснув педаль газу і почав наїжджати на поліцейських і двох свідків.

Після ударів по капоту чоловік зупинився, вибіг з машини і в агресивній формі почав говорити про свої права, недоторканність і що ніхто не має права його знімати (при цьому вибив телефон рук очевидця).

Після словесної перепалки з поліцейськими (англійською мовою) чоловік сів за кермо і був відпущений поліцейськими.