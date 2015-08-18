Земельну ділянку вартістю 700 тисяч повернули у власність киян

21:13, 18 серпня 2015
Київ
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Господарський суд міста Києва підтримав позицію столичної прокуратури та зобов’язав приватне товариство повернути столичній громаді земельну ділянку на вулиці Овруцькій вартістю понад 700 тис. гривень.

Прокуратура через суд домоглася повернення у власність киян земельної ділянки у Шевченківському районі / zn.ua

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, вказану землю площею 0,2 га Київрада у 2005 році передала в оренду приватній структурі для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного будинку з соціальною сферою. Проте з’ясувалося, що всупереч умов договору будівництво на ділянці так і не було розпочато.

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Крім того, термін дії договору закінчився ще у 2012 році, проте товариство й досі продовжує користуватись землею.

Оскільки, невиконання товариством вимог земельного законодавства та умов договору оренди порушує інтереси територіальної громади, прокурор звернувся до суду з вимогою повернути земельну ділянку, привівши її у належний стан.

Суд задовольнив позовні вимоги прокуратури у повному обсязі, підкреслюється в повідомленні.

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