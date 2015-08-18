До 1 вересня у Дніпровському районі столиці відкриється школа-довгобуд №128 - КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції стану підготовки навчальних закладів Дніпровського району до нового навчального року.

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"Ми змогли відновити довіру киян, адже ще в березні, коли було потрібно звільнити приміщення для проведення ремонтних робіт, батьківська громада сумнівалася в тому, що їхні діти зможуть повернутися сюди вже з початком нового навчального року. Деякі батьки навіть припускали, що школа буде продана або стане приватною. Ми запевняємо, що цей заклад є і буде міським, його реконструкція здійснювалася за рахунок міського бюджету, і сьогодні навчальний заклад повністю готовий до навчального року", – зазначила Старостенко.

За її словами, школа № 128 була побудована у 1957 році та потребувала капітального ремонту. Крім того, ще у 2008 році розпочалося будівництво нового корпусу, який став довгобудом більш ніж на 7 років.

"Ми виділили 140 млн грн, щоб прибудувати додаткове крило та повністю реконструювати стару будівлю закладу. Це дозволило збільшити потужність школи – 1 вересня вона відчинить свої двері для тисячі школярів", – повідомила заступник голови КМДА.

Старостенко також додала, що новий заклад пристосований для навчання дітей із особливими потребами – входи до навчального закладу обладнані пандусом, а в приміщенні працюватимуть ліфти.

Крім того, школа № 128 побудована за останнім словом науки і техніки – тут працюватиме басейн, дві великі спортивні зали, сучасні лабораторії з фізики та хімії, метеолабораторія, сучасний стадіон із біговими доріжками, а також майданчик для вивчення правил дорожнього руху.